В Одесі без світла близько 35 тисяч домогосподарств через нічну атаку ворога

Фото: https://t.me/odesacityofficial

Близько 35 тисяч домогосподарств Одеси наразі перебувають без світла через нічну атаку ворога на об'єкт енергетичної інфраструктури, вже у п'ятницю, 5 грудня, планують повністю відновити енергопостачання міста, повідомила пресслужба мерії.

"Внаслідок масованої атаки на об’єкти критичної інфраструктури вночі було знеструмлено близько 61,5 тисячі абонентів, пошкоджено 8 житлових будинків та низку інших об’єктів. За даними енергокомпанії ДТЕК, наразі без світла залишаються понад 35 тисяч домогосподарств", - йдеться у повідомленні мерії в телеграм-каналі "Одеса. Офіційно".

За попередніми даними, завтра планують поновити енергозабезпечення міста.

На місці працюють аварійні бригади, керівництво району та представники військової адміністрації, громадські та благодійні організації. Станом на 14:00 в районі ворожої нічної атаки зафіксовано пошкодження 2389 вікон у 1086 квартирах. Працює оперативний штаб. До штабу подано вже 890 звернень громадян, продовжується поквартирний обхід. 416 заявок вже оброблено.

Співробітники комунальних служб закривають розбиті вікна плівкою та OSB-панелями – зашито вже 548 вікна. Задіяно 14 одиниць техніки та 237 працівників, до допомоги долучилися інші міські районі адміністрації та житлово-комунальні служби.