В Україні в найближчі дні без опадів, але в неділю суттєво похолоднішає

В Україні у суботу, 5 грудня, без опадів. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с, у більшості західних та Вінницькій областях місцями пориви 15-20 м/с., повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 1-6° тепла, на сході країни та в Карпатах від 2° тепла до 3° морозу; вдень 3-8° тепла, на крайньому заході країни, півдні Одещини та в Криму 7-12°.

У Києві 5 грудня хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 5 грудня найвища температура вдень була 14,7° тепла в 2008 р., найнижча вночі 19,3° морозу в 1902 р..

У неділю, 6 грудня, в Україні без опадів. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, на крайньому заході країни та узбережжі морів 0-5° тепла; вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 5-10°.

В Києві 6 грудня без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.