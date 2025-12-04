Інтерфакс-Україна
Події
12:45 04.12.2025

В Україні в найближчі дні без опадів, але в неділю суттєво похолоднішає

1 хв читати
В Україні в найближчі дні без опадів, але в неділю суттєво похолоднішає

В Україні у суботу, 5 грудня, без опадів. Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с, у більшості західних та Вінницькій областях місцями пориви 15-20 м/с., повідомляє Укргідрометцентр.

Температура вночі 1-6° тепла, на сході країни та в Карпатах від 2° тепла до 3° морозу; вдень 3-8° тепла, на крайньому заході країни, півдні Одещини та в Криму 7-12°.

У Києві 5 грудня хмарно з проясненнями. Без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 5-7° тепла.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 5 грудня найвища температура вдень була 14,7° тепла в 2008 р., найнижча вночі 19,3° морозу в 1902 р..

У неділю, 6 грудня, в Україні без опадів. Вітер південно-східний, східний, 7-12 м/с, у південній частині місцями пориви 15-20 м/с.

Температура вночі 0-5° морозу, на крайньому заході країни та узбережжі морів 0-5° тепла; вдень 1-6° тепла, на Закарпатті, півдні Одещини та в Криму 5-10°.

В Києві 6 грудня без опадів. Вітер південно-східний, 7-12 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень 1-3° тепла.

Теги: #погода #укргідрометцентр

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

11:52 03.12.2025
Найближчими днями в Україні збережеться температура вище нуля, місцями невеликий дощ

Найближчими днями в Україні збережеться температура вище нуля, місцями невеликий дощ

08:58 03.12.2025
У більшості областей України у першій половині дня очікується туман

У більшості областей України у першій половині дня очікується туман

13:15 29.11.2025
На заході та півдні України наступні дві доби дощитиме, на решті території без опадів – Укргідрометцентр

На заході та півдні України наступні дві доби дощитиме, на решті території без опадів – Укргідрометцентр

13:18 28.11.2025
В Україні в суботу майже без опадів, у неділю на заході та півдні – невеликі дощі, вночі та вранці – туман

В Україні в суботу майже без опадів, у неділю на заході та півдні – невеликі дощі, вночі та вранці – туман

12:50 26.11.2025
Найближчі два дні Україну чекає сира прохолодна погода, місцями з туманами та невеликими дощами

Найближчі два дні Україну чекає сира прохолодна погода, місцями з туманами та невеликими дощами

14:30 24.11.2025
Посіви озимих культур мають шанс гарно перезимувати й дати гарний врожай - Укргідрометцентр

Посіви озимих культур мають шанс гарно перезимувати й дати гарний врожай - Укргідрометцентр

13:06 22.11.2025
У західних областях України у неділю мокрий сніг, на Закарпатті та Прикарпатті значний мокрий сніг

У західних областях України у неділю мокрий сніг, на Закарпатті та Прикарпатті значний мокрий сніг

13:42 18.11.2025
Найближчими днями на півночі та заході України буде холодно, вночі мороз, на півдні та сході тепло, але з дощами

Найближчими днями на півночі та заході України буде холодно, вночі мороз, на півдні та сході тепло, але з дощами

13:57 15.11.2025
Похолодання в неділю в Україні зміниться потеплінням у понеділок, скрізь очікуються невеликі опади

Похолодання в неділю в Україні зміниться потеплінням у понеділок, скрізь очікуються невеликі опади

12:43 14.11.2025
На вихідних в Україні подекуди невеликий дощ, на півдні та південному сході - туман

На вихідних в Україні подекуди невеликий дощ, на півдні та південному сході - туман

ВАЖЛИВЕ

У Львові смертельно поранено військовослужбовця ТЦК, нападника затримано - прокуратура

Удари РФ по енергетиці призвели до додаткових відключень понад 100 тис. споживачів у трьох областях - Міненерго

Ворог атакував двома балістичними ракетами і 138 БПЛА, зафіксовано влучання ракет та БпЛА на 14 локаціях

Генасамблея надіслала чіткий сигнал: світ не потерпить насильницького переміщення та депортації українських дітей - Сибіга про ухвалення резолюції

Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію за повернення українських дітей понад 90 голосами, проти 12, 57 утримались

ОСТАННЄ

EFI Group розглядає можливість експансії в країни ЄС

EFI Group презентує концепцію розвитку проєкту палацу Жевуських-Лянцкоронських на початку 2026

Лісовий може бути звільнений з посади міністра освіти, допускають депутати Гончаренко і Железняк

Сирський: Українські підрозділи продовжують утримувати північну частину Покровська - бій триває

Сибіга в ОБСЄ: допоки Україна стікає кровʼю, ніхто в цій залі не може почуватися в безпеці

Херсонська ТЕЦ припинила роботу через атаки росіян, без тепла понад 40,5 тис. абонентів – ОВА

Майже половина європейців вважають Трампа ворогом Європи та оцінюють як "високий" ризик війни з Росією – опитування

Учасники студії "Квартал 95" зареєстрували нову компанію "Квартал ЮА"

САП вимагає визнати необґрунтованими активи судді Києво-Святошинського райсуду Київщини

У Львові смертельно поранено військовослужбовця ТЦК, нападника затримано - прокуратура

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА