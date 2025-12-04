Окупанти за добу втратили 1 140 осіб та 125 од. спецтехніки - Генштаб

Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони за добу ліквідували 1 140 окупантів, 3 танки, 3 бронемашини, 29 артсистем, 245 БПЛА, а також 125 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 177 370 (+1 140) осіб, танків – 11 396 (+3) од., бойових броньованих машин - 23 685 (+3) од., артилерійських систем – 34 809 (+29) од., РСЗВ – 1 556 (+1) од., засоби ППО – 1 253 (+0) од., літаків – 430 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 476 (+245) од., крилаті ракети – 4 024 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 68 813 (+125) од., спеціальна техніка – 4 012 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.