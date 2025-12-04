Інтерфакс-Україна
Події
08:10 04.12.2025

Окупанти за добу втратили 1 140 осіб та 125 од. спецтехніки - Генштаб

1 хв читати
Окупанти за добу втратили 1 140 осіб та 125 од. спецтехніки - Генштаб
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU/

Сили оборони за добу ліквідували 1 140 окупантів, 3 танки, 3 бронемашини, 29 артсистем, 245 БПЛА, а також 125 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком четверга.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.12.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 177 370 (+1 140) осіб, танків – 11 396 (+3) од., бойових броньованих машин - 23 685 (+3) од., артилерійських систем – 34 809 (+29) од., РСЗВ – 1 556 (+1) од., засоби ППО – 1 253 (+0) од., літаків – 430 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 476 (+245) од., крилаті ракети – 4 024 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 68 813 (+125) од., спеціальна техніка – 4 012 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генштаб_зсу #втрати_ворога

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

16:50 03.12.2025
Сили оборони уразили нафтобазу у Тамбовській області рф та інші важливі об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

Сили оборони уразили нафтобазу у Тамбовській області рф та інші важливі об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

11:22 03.12.2025
Захисники півдня України за добу знищили півсотні одиниць озброєння та військової техніки противника та 273 окупанти

Захисники півдня України за добу знищили півсотні одиниць озброєння та військової техніки противника та 273 окупанти

08:46 03.12.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 201 бойове зіткнення

Генштаб зафіксував впродовж доби 201 бойове зіткнення

08:46 02.12.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 226 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 226 бойових зіткнень

07:14 02.12.2025
Окупанти за добу втратили 1 110 осіб та 59 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 1 110 осіб та 59 од. спецтехніки

20:48 01.12.2025
Армія РФ з початку року втратила 32 дивізії особового складу

Армія РФ з початку року втратила 32 дивізії особового складу

08:07 01.12.2025
Окупанти за добу втратили 1 060 осіб та 71 од. спецтехніки - Генштаб

Окупанти за добу втратили 1 060 осіб та 71 од. спецтехніки - Генштаб

08:29 30.11.2025
Генштаб зафіксував упродовж доби 271 бойове зіткнення

Генштаб зафіксував упродовж доби 271 бойове зіткнення

07:16 30.11.2025
Окупанти втратили впродовж доби 1160 військовослужбовців - Генштаб

Окупанти втратили впродовж доби 1160 військовослужбовців - Генштаб

08:44 29.11.2025
Генштаб зафіксував впродовж доби 311 бойових зіткнень

Генштаб зафіксував впродовж доби 311 бойових зіткнень

ВАЖЛИВЕ

Генасамблея надіслала чіткий сигнал: світ не потерпить насильницького переміщення та депортації українських дітей - Сибіга про ухвалення резолюції

Генасамблея ООН підтримала українську резолюцію за повернення українських дітей понад 90 голосами, проти 12, 57 утримались

Зеленський очікує доповідь щодо повних результатів роботи по програмі PURL

Україна готує нові зустрічі у США - Зеленський

Сили оборони уразили нафтобазу у Тамбовській області рф та інші важливі об’єкти окупантів – Генштаб ЗСУ

ОСТАННЄ

Кабмін дозволив зарахування педстажу українським педагогам, які навчають за кордоном у верифікованих суботніх школах

ДСНС: П’ятеро людей постраждали в Одесі через атаку БПЛА, виникла пожежа на об’єкті енергетики

Під ворожим обстрілом опинилися 23 населених пункти Запорізької області

Прокудін: У лікарні померла 6-річна дитина, яка постраждала через ворожий артобстріл Херсона

4 грудня: Яке сьогодні свято, все про цей день

На трасі М-11 Львів–Шегині сталася ДТП із травмованими

Сили оборони відбили з початку доби 158 ворожих атак ще на 11 напрямках - Генштаб

Умєров зустрінеться з перемовниками Трампа в четвер у Маямі - ЗМІ

Австралія виділяє Україні 95 млн австралійських доларів військової допомоги

Ворог втратив 78 осіб на покровському напрямку - Генштаб

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА