Інтерфакс-Україна
Події
22:43 03.12.2025

Кабмін звільнив Калєніченко з посади заступника голови ДПС

1 хв читати

Кабінет міністрів звільнив Наталію Калєніченко з посади заступника голови Державної податкової служби України (ДПС) з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.

Також Кабмін звільнив Віталія Павлова з посади державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, яке ліквідовується.

Джерело: https://t.me/tmelnychuk/7033

Теги: #кабмін #звільнення

