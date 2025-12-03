22:43 03.12.2025
Кабмін звільнив Калєніченко з посади заступника голови ДПС
Кабінет міністрів звільнив Наталію Калєніченко з посади заступника голови Державної податкової служби України (ДПС) з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.
Як повідомив представник Кабміну у Верховній Раді Тарас Мельничук у телеграм-каналі, відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду у середу.
Також Кабмін звільнив Віталія Павлова з посади державного секретаря Міністерства з питань стратегічних галузей промисловості України, яке ліквідовується.
Джерело: https://t.me/tmelnychuk/7033