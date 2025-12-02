Сибіга відвідає Брюссель у середу, візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО

Фото: https://x.com/andrii_sybiha

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга відвідає штаб-квартиру НАТО в Брюсселі, Королівство Бельгія, 3 грудня для участі в міністерському засіданні Ради Україна-НАТО.

Як повідомляє пресслужба МЗС України, Сибіга також проведе окремі переговори з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте та міністрами закордонних справ держав-партнерів України. "Міністр поінформує союзників про посилення російського терору проти України, ситуацію на полі бою та динаміку мирних зусиль за підсумками контактів президента України Володимира Зеленського та нещодавніх зустрічей української та американської делегацій", - йдеться у повідомленні.

У відомстві наголосили, що ключовою метою переговорів у штаб-квартирі НАТО стануть конкретні рішення та внески союзників для посилення оборони та стійкості України, зокрема, в рамках ініціативи PURL.

Зазначається, що серед пріоритетних тем переговорів буде також збільшення тиску на РФ для припинення її війни проти України, посилення санкцій проти РФ, ухвалення рішення про "репараційний кредит" та повне використання знерухомлених російських активів для підтримки України.