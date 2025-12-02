Інтерфакс-Україна
Події
17:58 02.12.2025

Внаслідок ворожих атак у листопаді пошкоджено 148 житлових будинків у Харкові

1 хв читати
Внаслідок ворожих атак у листопаді пошкоджено 148 житлових будинків у Харкові

В листопаді 148 житлових будинків у Харкові зазнали пошкоджень внаслідок ворожих атак, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Найвідчутнішим було масове вибиття вікон - 5699 одиниць, тобто 15% від усіх вибитих вікон цього року. Всі ці вікна вже закриті ОСБ, щоб люди могли залишатися у своїх домівках. Але це тимчасовий захід - повноцінне скління необхідне, тим паче взимку, і ми рухаємося в цьому напрямку", - написав він у телеграм.

Протягом місяця також були відремонтовані 27 покрівель.

Він повідомив, що відновлення йде завдяки міжнародним партнерам, також мерія допомагає подавати людям заявки на програму "єВідновлення", як стосовно отримання компенсації на ремонт, так і сертифікатів за знищене житло. 

"Міжнародні фонди та гуманітарні організації підтримують нас ресурсами, обладнанням і матеріалами. У нинішніх умовах ця допомога стає критично важливою, і я щиро ціную той рівень уваги, який Харків отримує від партнерів", - зазначив він.

Теги: #харків #атака_рф #терехов #пошкодження

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

15:06 02.12.2025
У Краматорську вже двоє загиблих внаслідок удару РФ, рятувальні роботи завершено

У Краматорську вже двоє загиблих внаслідок удару РФ, рятувальні роботи завершено

14:46 02.12.2025
"Нафтогаз" заявив про руйнування після атак дронів РФ по об’єктах видобутку та зберігання газу 1-2 грудня

"Нафтогаз" заявив про руйнування після атак дронів РФ по об’єктах видобутку та зберігання газу 1-2 грудня

09:13 02.12.2025
Кличко: До трьох осіб зросла кількість жертв ворожого обстрілу Києва 29 листопада

Кличко: До трьох осіб зросла кількість жертв ворожого обстрілу Києва 29 листопада

18:05 01.12.2025
Макрон висловив співчуття через удар РФ по Дніпру

Макрон висловив співчуття через удар РФ по Дніпру

10:23 29.11.2025
ЖК "Комфорт Таун" постраждав від російського обстрілу Києва

ЖК "Комфорт Таун" постраждав від російського обстрілу Києва

21:22 28.11.2025
У Немишлянському районі Харкова через ворожу атаку поранено людину

У Немишлянському районі Харкова через ворожу атаку поранено людину

13:33 27.11.2025
"Фокстрот" відновив флагманський магазин у Харкові, зруйнований ракетним ударом у 2022 році

"Фокстрот" відновив флагманський магазин у Харкові, зруйнований ракетним ударом у 2022 році

11:53 26.11.2025
Один з постраждалих внаслідок масованої атаки на Харків 23 листопада помер у лікарні

Один з постраждалих внаслідок масованої атаки на Харків 23 листопада помер у лікарні

15:53 25.11.2025
Відновити водопостачання у Харкові у повному обсязі планується у вівторок увечері, вночі можливі повторні відключення

Відновити водопостачання у Харкові у повному обсязі планується у вівторок увечері, вночі можливі повторні відключення

15:05 25.11.2025
У Києві пошкоджено близько 70 автобусів маршрутних таксі через російський обстріл – КМДА

У Києві пошкоджено близько 70 автобусів маршрутних таксі через російський обстріл – КМДА

ВАЖЛИВЕ

Ірландія надасть EUR100 млн на нелетальну військову допомогу Україні та ще EUR25 млн на підтримку енергетики - прем'єр

Зеленський: питання не у складності прийнятті рішень, а у тому, щоб нічого не було вирішено без України

Рютте: В НАТО немає консенсусу щодо України, але принципи Вашингтонського договору щодо членства незмінні

Україна може зустрітися з американською стороною на більш високому рівні - Зеленський

У плані зараз є 20 пунктів, деякі речі ще треба опрацювати – Зеленський

ОСТАННЄ

Каллас про припинення війни: Цей тиждень може стати визначальним для дипломатії

Стартував 1-й етап програми "УЗ 3000" для прифронтових громад з можливістю придбати квиток з 3 грудня

Ремонт мосту на ПП "Солотвино" продовжується, обмеження діятиме ще 22 доби

Швеція виділяє новий пакет цивільної допомоги Україні на суму EUR100 млн

Путін робить заяви, які демонструють, що він не планує припиняти війну - Сибіга

Підрозділам ЗСУ вдалося суттєво покращити тактичне положення в Купянську - Сирський

Уряд ухвалив план реагування на кіберінциденти, кібератаки та кіберзагрози з 6 рівнями критичності

Сибіга відвідає Брюссель у середу, візьме участь у засіданні Ради Україна-НАТО

ДБР ліквідувало канал постачання наркотиків до виправної колонії в Житомирі

Різкі заяви Путіна посилюють тиск перед ключовими переговорами зі США щодо України – ЗМІ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА