Внаслідок ворожих атак у листопаді пошкоджено 148 житлових будинків у Харкові

В листопаді 148 житлових будинків у Харкові зазнали пошкоджень внаслідок ворожих атак, повідомив міський голова Ігор Терехов.

"Найвідчутнішим було масове вибиття вікон - 5699 одиниць, тобто 15% від усіх вибитих вікон цього року. Всі ці вікна вже закриті ОСБ, щоб люди могли залишатися у своїх домівках. Але це тимчасовий захід - повноцінне скління необхідне, тим паче взимку, і ми рухаємося в цьому напрямку", - написав він у телеграм.

Протягом місяця також були відремонтовані 27 покрівель.

Він повідомив, що відновлення йде завдяки міжнародним партнерам, також мерія допомагає подавати людям заявки на програму "єВідновлення", як стосовно отримання компенсації на ремонт, так і сертифікатів за знищене житло.

"Міжнародні фонди та гуманітарні організації підтримують нас ресурсами, обладнанням і матеріалами. У нинішніх умовах ця допомога стає критично важливою, і я щиро ціную той рівень уваги, який Харків отримує від партнерів", - зазначив він.