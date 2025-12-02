Інтерфакс-Україна
12:29 02.12.2025

В Україні в наступні дві доби очікуються невеликі дощі, на заході без опадів

В середу, 3 грудня, в Україні місцями невеликий дощ, лише в західних областях без опадів, повідомляє Укргідрометцентр.

Вночі та вранці в більшості центральних, південних областей, в Карпатах і на Закарпатті місцями туман.

Вітер південно-східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, у східних областях та в Карпатах від 3° тепла до 2° морозу. Вдень 3-8° тепла. На півдні країни вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

В Києві місцями невеликий дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 4-6° тепла.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія ім. Бориса Срезневського, найвища температура вдень 3 грудня в Києві була зафіксована в 1953 році і склала 10,7° тепла, найнижча вночі – 19,8° нижче нуля в 1998 році.

В четвер, 4 грудня, місцями невеликий дощ, лише на заході та сході країни без опадів. Вночі та вранці в Карпатах місцями туман.

Вітер південно-східний, східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, у східних областях і в Карпатах від 3° тепла до 2° морозу. Вдень 3-8° тепла, на Закарпатті до 10°. На півдні країни вночі 4-9° тепла, вдень 7-12°.

В Києві місцями невеликий дощ, вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 2-4° тепла, вдень 4-6° тепла.

