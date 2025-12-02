Генштаб зафіксував впродовж доби 226 бойових зіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 226 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 вівторка.

"Вчора противник завдав одного ракетного та 66 авіаційних ударів, застосував одну ракету та скинув 192 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 3 547 обстрілів, зокрема 112 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 3 228 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб