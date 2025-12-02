Окупанти за добу втратили 1 110 осіб та 59 од. спецтехніки

Сили оборони за добу ліквідували 1 110 окупантів, 1 бронемашину, 14 артсистем, 51 БПЛА, а також 59 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком вывторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 02.12.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 175 030 (+1 110) осіб, танків – 11 387 (+0) од., бойових броньованих машин -– 23 679 (+1) од., артилерійських систем – 34 768 (+14) од., РСЗВ – 1 552 (+0) од., засоби ППО – 1 253 (+0) од., літаків – 430 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 141 (+51) од., крилаті ракети – 4 024 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 68 641 (+58) од., спеціальна техніка – 4 011 (+1) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.