В Краматорську внаслідок удару по багатоповерхівці постраждали 4 людини – ОВА

Російські окупанти в понеділок, 1 грудня, вдарили по Краматорську, постраждали щонайменше 4 людини, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Цього разу росіяни поцілили у житлову багатоповерхівку. Це черговий цілеспрямований удар по цивільних, чергова спроба вбити, зруйнувати і залякати", - написав Філашкін в телеграм-каналі.

Він наголосив, що на місці події працюють всі відповідальні служби. Остаточні наслідки удару встановлюються.