11:01 01.12.2025

Знеструмлення внаслідок атак РФ є на Харківщині, Дніпропетровщині, Херсонщині та Одещині

Внаслідок ворожих атак на енергооб’єкти станом на ранок 1 грудня є знеструмлені споживачі у кількох областях, зокрема на Харківщині, Дніпропетровщині та Херсонщині, повідомили Міністерство енергетики України та НЕК "Укренерго" у понеділок.

"Через вихід з ладу раніше атакованого російськими безпілотниками устаткування також є знеструмлені абоненти в Одеській області", - зазначили в "Укренерго".

Наразі в усіх регіонах тривають активні аварійно-відновлювальні роботи.

Окрім того, за інформацією Міненерго, внаслідок несприятливих погодних умов є знеструмлення у п’яти населених пунктах на Полтавщині. Заживлення усіх знеструмлених споживачів очікується до кінця доби.

Своєю чергою системний оператор підтвердив попередню інформацію про застосування 1 грудня в усіх регіонах України погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3 черг, що відповідає рівню неділі 30 листопада, а також графіків обмеження потужності для промислових споживачів та бізнесу.

