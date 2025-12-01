Ворог атакував Херсонщину, дев'ять людей постраждали, з них одна дитина

Російські війська атакували Херсонську область, постраждали дев'ять людей постраждали, з них одна дитина, повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін.

"Через російську агресію 9 людей дістали поранення, з них - 1 дитина", - написав він у телеграмі.

Прокудін зазначив, що минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Станіслав, Софіївка, Широка Балка, Дніпровське, Кізомис, Велетенське, Янтарне, Надіївка, Микільське, Іванівка, Понятівка, Новотягинка, Токарівка, Лиманець, Берислав, Новоолександрівка, Золота Балка, Нова Кам'янка, Нововоронцовка, Костирка, Одрадокам'янка, Новомиколаївка, Осокорівка, Крупиця, Червоний Маяк, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

За його словами, російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 12 багатоповерхівок та 20 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, господарське приміщення, газопровід, тролейбус, приватні гараж та автомобілі.

Між тим, зі звільнених громад регіону евакуювали 12 людей.