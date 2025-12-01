Інтерфакс-Україна
08:07 01.12.2025

Окупанти за добу втратили 1 060 осіб та 71 од. спецтехніки - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 1 060 окупантів, 1 танк, 6 бронемашин, 14 артсистем, 239 БПЛА, а також 71 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком понеділка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.12.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 173 920 (+1 060) осіб, танків – 11 387 (+1) од., бойових броньованих машин -– 23 678 (+6) од., артилерійських систем – 34 754 (+14) од., РСЗВ – 1 552 (+0) од., засоби ППО – 1 253 (+0) од., літаків – 430 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 86 090 (+239) од., крилаті ракети – 4 024 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 68 583 (+71) од., спеціальна техніка – 4 010 (+0) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

