Сибіга привітав рішення президента Навроцького скасувати зустріч з Орбаном

Фото: https://www.facebook.com

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга привітав рішення президента Польщі Кароля Навроцького скасувати зустріч із прем’єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном після зустрічі останнього з Володимиром Путіним.

"Це дійсно хороше рішення. Воно демонструє принципову позицію Польщі та її сильне почуття солідарності, підтверджуючи прихильність до єдності та безпеки Європи у ключовий момент", - написав Сибіга у соцмережі Х у неділю.

Раніше керівник Бюро міжнародної політики президента Польщі Марцін Пшидач (Marcin Przydacz) повідомив, що президент Навроцький вирішив обмежити програму свого візиту до Угорщини "виключно самітом президентів Вишеградської групи" в Оштрігомі "у зв’язку з візитом прем’єр-міністра Віктора Орбана до Москви та його контекстом", написав він у соцмережі Х.