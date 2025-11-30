Інтерфакс-Україна
Події
08:29 30.11.2025

Генштаб зафіксував упродовж доби 271 бойове зіткнення

1 хв читати
Фото: https://t.me/GeneralStaffZSU

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 271 бойове зіткнення. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 неділі. 

"Вчора противник завдав трьох ракетних та 40 авіаційних ударів, застосував 38 ракет та скинув 110 керованих авіаційних бомб. Крім цього, здійснив 3813 обстрілів, зокрема 59 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4033 дрони-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

