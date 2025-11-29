На заході та півдні України наступні дві доби дощитиме, на решті території без опадів – Укргідрометцентр

В неділю, 30 листопада, на Закарпатті, Прикарпатті, вдень і у південній частині очікується невеликий, в Карпатах та на Одещині помірний дощ, повідомляє Укргідрометцентр.

На решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці у західних, Житомирській та Вінницькій областях туман.

Вітер переважно східний, 5-10 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°. На півдні країни вночі 4-9°, вдень 7-12°.

В Києві без істотних опадів, вітер переважно східний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 6-8°.

Як повідомляє Центральна геофізична обсерваторія умю Бориса Срезневського, найвища температура вдень 30 листопада в Києві була зафіксована в 2012 році і склала 14,0° тепла, найнижча вночі – 16,3° нижче нуля в 1931 році.

В понеділок, 1 грудня, у південній частині та більшості центральних областей країни очікується дощ. На решті території без істотних опадів.

Вночі та вранці в західних, Житомирській та Вінницькій областях місцями туман.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Температура вночі 0-5° тепла, вдень 3-8°. На півдні країни вночі 4-9°, вдень 7-12°.

В Києві без істотних опадів, вітер змінних напрямків, 3-8 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 4-6°.