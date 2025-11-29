Зеленський: прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не відмовляється від ударів

Росіяни вночі випустили близько 36 ракет та майже 600 дронів, повідомив президент України Володимир Зеленський, коментуючи черговий удар по Києву та області.

"Головні цілі атаки – енергетика та цивільні об’єкти, багато пошкоджень і пожеж у житлових будинках. Станом на зараз відомо про десятки поранених і трьох загиблих. Мої співчуття рідним та близьким", - написав Зеленський в телеграм-каналі.

Він зазначив, що Україна і партнери мають працювати, не втрачаючи жодного дня, щоб було достатньо ракет для систем ППО, щоб було все необхідне для українського захисту та для тиску на Росію.

"Прийшов час Європі ухвалити рішення щодо заморожених активів, якщо Москва не хоче відмовлятися від ударів дронів і ракет. І точно потрібно говорити з усіма партнерами про кроки, щоб цю війну закінчити. Дякую всім, хто допомагає", - наголосив президент.