Генштаб зафіксував впродовж доби 311 бойових зіткнень

Фото: Генштаб ЗСУ

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 311 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Facebook в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 суботи.

"Вчора противник завдав одного ракетного та 50 авіаційних ударів, застосувавши дві ракети та скинувши 50 керованих авіабомб. Крім цього, здійснив 2998 обстрілів, зокрема 103 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 1721 дрон-камікадзе", - повідомляє Генштаб