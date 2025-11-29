Інтерфакс-Україна
08:18 29.11.2025

Умєров і Кислиця вирушають до США для обговорення мирного плану Трампа - ЗМІ

Українські чиновники Рустем Умеров та перший заступник Мінах закордонних справ Сергій Кислиця вирушають до США для подальшого обговорення мирного плану, запропонованого президентом Дональдом Трампом, повідомило агентство Bloomberg із посиланням на джерело, знайоме з цим питанням.

За інформацією видання, українські представники зустрінуться у Флориді зі спеціальним посланником США Стівом Віткоффом та зятем Трампа Джаредом Кушнером.

"Українська делегація вирушає до США для подальшого обговорення мирного плану, запропонованого президентом Трампом", — йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, раніше журналіст Financial Times Крістофер Міллер у соціальній мережі Х зазначив: "Мені сказали, що Рустем Умеров все ще зустрінеться в Маямі з посланцями Трампа цими вихідними".

 

Теги: #план #зустріч #сша

