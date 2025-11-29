Інтерфакс-Україна
07:59 29.11.2025

На правому березі Києва знижений тиск води, відомо про вже 13 постраждалих в результаті ворожої атаки, загинуло двоє людей

У Києві в житлових будинках правого берега спостерігається знижений тиск води в системах водопостачання, наразі внаслідок атаки у столиці постраждали 13 людей, з яких шестеро були госпіталізовані, повідомляє міський голова Віталій Кличко.

"У житлових будинках правого берега столиці знижений тиск води в системах водопостачання", — зазначив Кличко.

Пізніше мер столиці у власному дописі, оприлюдненому в Телеграм-каналі ранком суботи зазначив, що кількість постраждалих, в результаті ворожої атаки на Київ зросла до 13 осіб.

"Наразі 13 постраждалих у столиці. 6 із них медики госпіталізували. Один чоловік загинув", - йдеться в повідомленні.

В свою чергу пресслужба КМДА зазначила: "За оновленою інформацією, внаслідок атаки загинуло двоє людей. Ще 13 осіб постраждали, серед них — одна дитина".

