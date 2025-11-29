Окупанти за добу втратили 910 осіб та 66 од. спецтехніки - Генштаб

Фото: https://www.facebook.com/OTU.DONETSK

Сили оборони за добу ліквідували 910 окупантів, 1 танк, 15 бронемашин, 3 артсистеми, 106 БПЛА, а також 66 авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у Facebook ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 29.11.25 орієнтовно склали особового складу – близько 1 171 700 (+910) осіб, танків – 11 381 (+1) од., бойових броньованих машин – 23 658 (+15) од., артилерійських систем – 34 733 (+3) од., РСЗВ – 1 550 (+0) од., засоби ППО – 1 253 (+0) од., літаків – 430 (+0) од., гелікоптерів – 347 (+0) од., БПЛА оперативно-тактичного рівня – 85 343 (+106) од., крилаті ракети – 3 995 (+0) од., кораблі / катери – 28 (+0) од., підводні човни – 1 (+0) од., автомобільна техніка та автоцистерни – 68 463 (+64) од., спеціальна техніка – 4 010 (+2) од", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.