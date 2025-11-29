До 11 осіб збільшилась кількість постраждалих у Києві в резуальтататі ворожої атаки

Кількість постраждалих внаслідок атаки на столицю зросла до 11 осіб, одна людина загинула, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Наразі кількість постраждалих від атаки зросла до 11 осіб, 1 - загиблий", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Телеграм-каналі.

За його словами, Київ перебуває під атакою дронів, тому мешканців закликають залишатися в укриттях.

Ткаченко наголосив: "Київ знаходиться під атакою дронів. Залишайтеся в укриттях".

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2054