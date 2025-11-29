Інтерфакс-Україна
Події
06:34 29.11.2025

До 11 осіб збільшилась кількість постраждалих у Києві в резуальтататі ворожої атаки

1 хв читати

Кількість постраждалих внаслідок атаки на столицю зросла до 11 осіб, одна людина загинула, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

"Наразі кількість постраждалих від атаки зросла до 11 осіб, 1 - загиблий", - йдеться в повідомленні, оприлюдненому в Телеграм-каналі.

За його словами, Київ перебуває під атакою дронів, тому мешканців закликають залишатися в укриттях.

Ткаченко наголосив: "Київ знаходиться під атакою дронів. Залишайтеся в укриттях".

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2054

Теги: #київ #пострвждалі #атака

