У Києві підтверджено загибель людини, кількість поранених зросла до семи — КМВА

У Святошинському районі Києва рятувальники підтвердили загибель людини на одній із локацій, тіло, попередньо чоловічої статі, деблоковано, повідомив очільник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

За його словами, загалом у столиці наразі зафіксовано одного загиблого та семеро постраждалих, серед них — одна дитина.

"За уточненою інформацією, на одній з локацій в Святошинському районі таки підтверджена загибель людини…Наразі по Києву разом 1 загиблий та 7 постраждалих, у тому числі 1 дитина поранена", — зазначив Ткаченко.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2051