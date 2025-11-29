Інтерфакс-Україна
03:11 29.11.2025

Двоє поранених та 52 евакуйованих унаслідок нічної атаки на Київщину — ОВА

Ворог уночі масовано атакував Київську область ракетами та дронами, під ударом опинилися мирні населені пункти та житлові квартали, повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

У Броварах постраждали дві жінки. Постраждала 1959 року народження отримала різані рани тіла та була госпіталізована до місцевої лікарні. Жінка 1975 року народження дістала різане поранення ноги, медичну допомогу їй надали на місці, госпіталізації не потребувала.

"У Броварському районі пошкоджені багатоповерхові та приватні будинки, виникла пожежа на території гаражного кооперативу. З пошкодженої багатоповерхівки евакуйовано 52 людей, з них троє дітей", - повідомив Калашник.

Джерело: https://t.me/Mykola_Kalashnyk/7946

Теги: #постраждалі #київська #атака

