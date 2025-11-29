Щонайменше шість локацій у столиці пошкоджено в результаті падіння уламків, постраждало четверо людей

У Києві внаслідок падіння уламків пошкоджено кілька житлових будівель у різних районах міста, чотири людини отримали поранення, одного з них госпіталізовано, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

За його інформацією, у Святошинському районі уламки потрапили в під’їзд триповерхового житлового будинку, а у Дарницькому районі уламки впали на покрівлю двоповерхової будівлі.

У Шевченківському районі уламки спричинили загоряння квартир на 4-5 поверхах 14-поверхового будинку, пожежу вже локалізовано.

"У Соломʼянському районі, внаслідок падіння уламків на 25- поверховий житловий будинок, сталося загоряння утеплювача та часткове руйнування фасаду з 1 по 3 поверхи. Пошкоджені автівки в дворі. Також у Соломʼянському районі уламки впали на дах 17-поверхового будинку...Палає будинок у приватному секторі", - йдеться в повідомленні у Телеграм.

Мер столиці повідомив про постраждалих: "Наразі вже четверо постраждалих у столиці. Одного з них медики госпіталізували. Іншим надали допомогу на місці".

Джерела: https://t.me/vitaliy_klitschko/5757

https://t.me/vitaliy_klitschko/5758