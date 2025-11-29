Інтерфакс-Україна
Події
01:28 29.11.2025

У Києві внаслідок атаки постраждала дитина, пошкоджено будинок та авто – КМВА



У Шевченківському районі столиці в результаті обстрілу постраждала дитина, повідомив очільник міської військової адміністрації Тимур Ткаченко.

Також внаслідок обстрілів пошкоджено житловий будинок та автомобілі киян у Солом’янському районі.

"Надходить інформація, що внаслідок атаки в Шевченківському районі травмована дитина. Уточнюємо", - інформує Ткаченко.

Наразі над містом зафіксовано ворожі дрони, по яких працює протиповітряна оборона. Окрім цього, "багато цілей на підступах до столиці", – зазначив очільник КМВА.

Джерело: https://t.me/tkachenkotymur/2044

Теги: #київ #постраждалі #атака

