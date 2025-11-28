Інтерфакс-Україна
21:49 28.11.2025

Помер чоловік, поранений унаслідок удару російського дрона по автівці в Білозерці Херсонської області — ОВА

Постраждалий унаслідок удару російського дрона по автомобілю в Білозерці Херсонської області чоловік помер у лікарні, повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Медики до останнього боролися за життя 50-річного чоловіка, але травми виявилися смертельними. Мої щирі співчуття рідним і близьким загиблого", — зазначив він.

За словами Прокудіна, медики продовжують рятувати тяжкопоранену 43-річну жінку, яка дістала вибухову та відкриту черепно-мозкову травму, переломи кісток руки та множинні уламкові поранення тулуба, обличчя й кінцівок.

 

