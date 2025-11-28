Петиція до Кабміну про дозвіл виїзду за кордон чоловіків 23-24 років не набрала необхідні для розгляду голоси

Фото: https://news.dtkt.ua

Петиція на сайті Кабінету міністрів України із закликом дозволити виїзд за кордон чоловікам у вічі 23-24 роки не набрала необхідну для розгляду кількість голосів.

Згідно з платформою на сайті уряду, петицію було подано 27 серпня і станом на 27 листопада вона набрала лише 8,9 тис. голосів із 25 тис. необхідних.

"Наразі питання крайнього віку стоїть досить гостро, адже хлопець 23-24 років має той же статус на рівні законодавства, що й хлопець 18-22 років. Ця ініціатива може бути контроверсійною в суспільстві, через те що хлопцям, яким зараз 23-24 роки, на момент повномасштабного вторгнення було 20-21 і вони не мали можливості зустрітись з сім’ями за кордоном з 2022 року", - йшлося в тексті петиції.

Також автор петиції просив розглянути можливість виїзду для чоловіків з відстрочкою незалежно від віку.

Як повідомлялося, в кінці жовтня в Державній прикордонній службі України наголосили, що відомство не веде облік перетину кордону громадянами за віком, але зазначили, що значного впливу на пасажиропотік категорія чоловіків 18-22р не становить.

Раніше видання The Telegraph опублікувало матеріал, в якому зазначається, що за даними польських прикордонників, з січня до кінця серпня до Польщі в'їхало близько 45 300 українських чоловіків віком від 18 до 22 років.

При цьому в Німеччині кількість українських чоловіків віком від 18 до 22 років, які прибувають щотижня, зросла з 19 до понад 1 тис. до середини вересня, а до жовтня вона зросла до 1400-1800 на тиждень.

24 листопада видання "Української правди. Життя" з посиланням на Генеральну інспекцію Прикордонної поліції Румунії повідомило, що за місяць після того, як уряд дозволив виїзд за кордон чоловіків від 18 до 22 років, на в'їзді до Румунії зареєстрували понад 7 тисяч перетинів кордону українцями цієї вікової категорії. Раніше видання також повідомляло, що на в'їзді до Словаччини зареєстрували понад 11 тисяч перетинів кордону українцями віком 18-22 роки.