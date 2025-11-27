Інтерфакс-Україна
Події
08:13 27.11.2025

Генштаб зафіксував впродовж доби 213 бойових зіткнень

1 хв читати
Генштаб зафіксував впродовж доби 213 бойових зіткнень
Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 213 бойових зіткнень. Про це  ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга. 

"Вчора противник завдав 66 авіаційних ударів, скинувши 162 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4013 обстрілів, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4388 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

