Генштаб зафіксував впродовж доби 213 бойових зіткнень

Фото: https://18-24.army.gov.ua/

Генеральний штаб ЗСУ зафіксував протягом минулої доби 213 бойових зіткнень. Про це ГШ ЗСУ повідомляє у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга.

"Вчора противник завдав 66 авіаційних ударів, скинувши 162 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4013 обстрілів, зокрема 60 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 4388 дронів-камікадзе", - повідомляє Генштаб