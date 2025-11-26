Інтерфакс-Україна
16:46 26.11.2025

Київ передав більше 1000 дронів для 72 ОМБр – Кличко

Громада Києва передала нову партію допомоги бійцям 72 окремої механізованої бригади імені "Чорних запорожців", на фронт вирушили 1100 дронів різних типів, із них 100 протиповітряних дрона, повідомив міський голова Києва Віталій Кличко у середу.

"Передав від громади Києва захисникам на найгарячіші напрямки фронту чергову партію необхідної допомоги. Ще 1100 дронів різних типів, із них 100 антишахедних, поїхали до бійців 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних запорожців. Цього року військовим 72-ї Київ передав уже 3300 безпілотників", - написав Кличко в Телеграмі.

Міський голова нагадав, що від початку 2025-го з міського бюджету 72-й ОМБр на оснащення й нагальні потреби виділили 110 млн грн.

Загалом на фронт різним бригадам столиця відправила цього року вже понад 57 000 БпЛА, майже 350 систем РЕБ, автівки, засоби зв’язку.

Теги: #київ #дрони #72_а_бригада #кличко

