Інтерфакс-Україна
Події
12:43 26.11.2025

Генштаб ЗСУ: На гуляйпільському напрямку ситуація складна, але оточення немає

3 хв читати
Генштаб ЗСУ: На гуляйпільському напрямку ситуація складна, але оточення немає

Командування Сил оборони Півдня України просить громадян не піддаватися на провокації, які наразі поширює ворог у зв'язку, зокрема з ситуацією на гуляйпільському напрямку: ситуація складна, проте оточення немає, з нашими бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених; ніяких так званих "загороджувальних загонів" немає.

"Війна йде не лише на полі бою, а й на інформаційному фронті. Ворог уміло маніпулює настроями українського суспільства: спеціально перебільшує свої так звані успіхи та гіперболізовано акцентує на проблемах в Силах оборони України, розганяючи серед українців панічні настрої та спонукаючи до невиважених дій. Деякі наші співвітчизники, на жаль, піддаються на подібні провокації, несвідомо поширюючи ворожі наративи", - йдеться у повідомленні Сил оборони Півдня у фейсбуці у середу.

Це ж повідомленні розміщено у телеграм-каналі Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що ситуація на півдні України, зокрема на гуляйпільському напрямку, наразі дійсно напружена. Противник веде активні штурмові дії, збільшує кількість артилерійських обстрілів та використання дронів-камікадзе. Так, лише за минулу добу зафіксовано більш ніж три десятки штурмів, понад пів тисячі артилерійських обстрілів з використанням понад 2100 боєприпасів, десяток авіаударів, 250 скидів з БпЛА, атаки майже 2 тисяч дронів-камікадзе.

"Попри все, наші захисники тримають оборону, з ними налагоджений зв'язок, логістика, надається підтримка. Щодня вони знищують по 250-300 окупантів та більш ніж по пів сотні одиниць озброєння і військової техніки. Лише за вчора виведено з ладу 2 ворожих танки, півтора десятка артсистем, близько чотирьох десятків одиниць авто-мототехніки", - наголосили у Силах оборони Півдня України.

"За кожен метр рідної землі йдуть жорстокі бої. Ситуація на напрямку дійсно складна, але оточення немає, з нашими бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених. Тим більш не відповідає дійсності інформація про так звані загороджувальні загони, які блокують наші підрозділи. Навпаки, штурмові підрозділи кинуті на їх підсилення та допомагають тримати оборону", - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що "військове командування оперативно реагує на будь-які зміни в ситуації та завжди приймає виважені рішення: за наявності ресурсів - тримати оборону і боронити українську територію, за відсутності – зберегти життя особового складу, відвівши його на більш вигідні рубежі, тим самим пожертвувавши ворогу ту чи іншу позицію. Але в подальшому - зупинити ворога, блокувати його просування і завдати комплексного вогневого ураження".

Військові вкотре наголошують, що "доцільність того чи іншого рішення можуть визначати лише ті особи, які володіють достатніми даними щодо оперативної ситуації на фронті. Громадяни та медіа мають право висловлювати власну точку зору, ділитися своїми роздумами та висновками, але основним розпорядником достовірної інформації про перебіг воєнних дій є Генеральний штаб. Він надає оперативну та верифіковану інформацію, яка відображає реальний стан справ на фронті"

"Саме тому закликаємо медіа та громадськість довіряти лише перевіреній інформації та не піддаватися впливу сумнівних джерел, які свідомо чи несвідомо грають на руку ворогу. Хочете насправді допомогти воїнам – долучайтесь до Збройних Сил України", резюмують у Силах оборони Півдня України.

Теги: #генштаб #гуляйпільський_напрямок

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:55 26.11.2025
Сили оборони України уразили військові цілі та об’єкти ВПК Росії – Генштаб ЗСУ

Сили оборони України уразили військові цілі та об’єкти ВПК Росії – Генштаб ЗСУ

07:28 26.11.2025
Окупанти за добу втратили 980 осіб та 125 од. спецтехніки

Окупанти за добу втратили 980 осіб та 125 од. спецтехніки

03:54 26.11.2025
Ворог втратив 117 осіб на покровському напрямку - Генштаб

Ворог втратив 117 осіб на покровському напрямку - Генштаб

02:20 26.11.2025
Сили оборони відбили з початку доби 147 бойових зіткнень - Генштаб

Сили оборони відбили з початку доби 147 бойових зіткнень - Генштаб

02:59 25.11.2025
На фронті 150 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

На фронті 150 боєзіткнень за добу, найбільше на покровському напрямку - Генштаб

14:01 21.11.2025
Сили оборони Півдня: ситуація на гуляйпільському напрямку складна, але з бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених

Сили оборони Півдня: ситуація на гуляйпільському напрямку складна, але з бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених

16:23 13.11.2025
На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили просування ворога - речник

На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили просування ворога - речник

ВАЖЛИВЕ

Качка щодо заяв Орбана про фіндопомогу Україні: Позиція Угорщини не змінилася, ми послідовно працюємо з ЄС

Фон дер Ляєн в Європарламенті: робота над текстом мирної угоди для України є відправною точкою на шляху вперед

Фон дер Ляєн: Єврокомісія готова представити юридичний документ щодо фінпідтримки України на 2026-2027 рр.

Сили оборони знешкодили 72 ворожих БпЛА із 90, є влучання на 10 локаціях

У Запоріжжі кількість поранених зросла до 19, пошкоджено понад 50 будинків через атаку дронів

ОСТАННЄ

Зеленський підписав закон щодо перепоховання загиблих військовослужбовців, які захищали Україну

Глава МЗС Латвії наголосила на необхідності трансатлантичної єдності для досягнення сталої угоди щодо миру в Україні

Корнієнко та заступниця генсекретаря НАТО Шекерінська обговорили посилення військової допомоги Україні

НКРЕКП закликала учасників ринку інформувати стосовно труднощів з приєднанням генеруючих установок до мереж

Качка щодо заяв Орбана про фіндопомогу Україні: Позиція Угорщини не змінилася, ми послідовно працюємо з ЄС

У Києві судитимуть чоловіка за зґвалтування та розбійні напади на жінок

В Нідерландах скасували концерт пропутінської співачки Леонської – МЗС України

Найближчі два дні Україну чекає сира прохолодна погода, місцями з туманами та невеликими дощами

Поліція Києва інформує про ймовірне мінування ряду об’єктів, в тому числі будівлі суду, де розглядається справа детектива НАБУ Магомедрасулова

На Чернігівщині від обстрілів пошкоджено кілька агроферм, на одній загинули тисячі свиней

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА