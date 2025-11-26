Генштаб ЗСУ: На гуляйпільському напрямку ситуація складна, але оточення немає

Командування Сил оборони Півдня України просить громадян не піддаватися на провокації, які наразі поширює ворог у зв'язку, зокрема з ситуацією на гуляйпільському напрямку: ситуація складна, проте оточення немає, з нашими бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених; ніяких так званих "загороджувальних загонів" немає.

"Війна йде не лише на полі бою, а й на інформаційному фронті. Ворог уміло маніпулює настроями українського суспільства: спеціально перебільшує свої так звані успіхи та гіперболізовано акцентує на проблемах в Силах оборони України, розганяючи серед українців панічні настрої та спонукаючи до невиважених дій. Деякі наші співвітчизники, на жаль, піддаються на подібні провокації, несвідомо поширюючи ворожі наративи", - йдеться у повідомленні Сил оборони Півдня у фейсбуці у середу.

Це ж повідомленні розміщено у телеграм-каналі Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що ситуація на півдні України, зокрема на гуляйпільському напрямку, наразі дійсно напружена. Противник веде активні штурмові дії, збільшує кількість артилерійських обстрілів та використання дронів-камікадзе. Так, лише за минулу добу зафіксовано більш ніж три десятки штурмів, понад пів тисячі артилерійських обстрілів з використанням понад 2100 боєприпасів, десяток авіаударів, 250 скидів з БпЛА, атаки майже 2 тисяч дронів-камікадзе.

"Попри все, наші захисники тримають оборону, з ними налагоджений зв'язок, логістика, надається підтримка. Щодня вони знищують по 250-300 окупантів та більш ніж по пів сотні одиниць озброєння і військової техніки. Лише за вчора виведено з ладу 2 ворожих танки, півтора десятка артсистем, близько чотирьох десятків одиниць авто-мототехніки", - наголосили у Силах оборони Півдня України.

"За кожен метр рідної землі йдуть жорстокі бої. Ситуація на напрямку дійсно складна, але оточення немає, з нашими бійцями підтримується зв'язок, налагоджена логістика, проводиться евакуація поранених. Тим більш не відповідає дійсності інформація про так звані загороджувальні загони, які блокують наші підрозділи. Навпаки, штурмові підрозділи кинуті на їх підсилення та допомагають тримати оборону", - наголошується у повідомленні.

Зазначається, що "військове командування оперативно реагує на будь-які зміни в ситуації та завжди приймає виважені рішення: за наявності ресурсів - тримати оборону і боронити українську територію, за відсутності – зберегти життя особового складу, відвівши його на більш вигідні рубежі, тим самим пожертвувавши ворогу ту чи іншу позицію. Але в подальшому - зупинити ворога, блокувати його просування і завдати комплексного вогневого ураження".

Військові вкотре наголошують, що "доцільність того чи іншого рішення можуть визначати лише ті особи, які володіють достатніми даними щодо оперативної ситуації на фронті. Громадяни та медіа мають право висловлювати власну точку зору, ділитися своїми роздумами та висновками, але основним розпорядником достовірної інформації про перебіг воєнних дій є Генеральний штаб. Він надає оперативну та верифіковану інформацію, яка відображає реальний стан справ на фронті"

"Саме тому закликаємо медіа та громадськість довіряти лише перевіреній інформації та не піддаватися впливу сумнівних джерел, які свідомо чи несвідомо грають на руку ворогу. Хочете насправді допомогти воїнам – долучайтесь до Збройних Сил України", резюмують у Силах оборони Півдня України.