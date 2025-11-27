Інтерфакс-Україна
Події
13:50 27.11.2025

DeepState: на гуляйпільському напрямку наразі вдається стабілізувати ситуацію, оборонці суттєво загальмували просування ворога

Фото: Генштаб ЗСУ

Правильні рішення військового командування дали змогу запобігти окупації Гуляйполя (Запорізька обл.) вже у листопаді, пишуть аналітики OSINT-проєкту DeepState, зазначаючи, що станом на зараз вдається стабілізувати ситуацію — виставлено нову лінію оборони і ворог суттєво загальмував просування у напрямку Гуляйполя.

"За крок від втрати Гуляйполя — як вчасні рішення врятували місто від окупації. Події, які відбулися за останній тиждень могли б завершитися повною втратою міста вже в цьому місяці. Це той випадок, коли завдяки правильним рішенням військового командування удалося уникнути великої трагедії", - йдеться у повідомленні аналітиків DeepState у телеграм-каналі у четвер.

"Станом на зараз завдяки вдалій взаємодії командування ОК "Південь", 225 ОШП та решти підрозділів, вдається стабілізувати ситуацію — майже повністю зник хаос в бойових порядках, ворог суттєво загальмував в напрямку самого Гуляйполя, а також виставлено нову лінію оборони", йдеться у повідомленні.

Зазначається, все почалося з втрати Полтавки та Успенівки, про яке ми писали нещодавно. "Через неможливість відновити втрачені положення, хоча спроби були і не раз, було прийнято рішення одному з підрозділів ШВ оперативно здійснити укріплення нових рубежів південніше Новоуспенівського. В цей же час 102 ОБр ТрО, яка стояла відносно успішно справа, хоч і з відходами, але стримувала противника", - розповіли у проєкті.

"Коли ворог продавив сусідів зліва 102-ї, вони отримали інфільтровані групи противника на фланзі та в тилу. Паралельно з цим один з батальйонів 102 ОБр ТрО втратив управління і люди були кинуті напризволяще. Бійці, не розуміючи що їм робити, вирішили виходити всім складом. Майже дві роти почали групами покидати район Зеленого Гаю та Високого", - йдеться у повідомленні "осінтерів".

"Перед цим командування, розуміючи перспективи, направило додаткові сили з 225 ОШП та однієї з механізованих бригад, які оперативно почали виставляти новий рубіж оборони безпосередньо перед Гуляйполем. Через самовільний відхід та хаос зафіксовано випадки дружнього вогню. Після розбору ситуації, для підтримки було висунуто групи прикриття. На жаль, п’ятьох бійців з такої групи ворог вчора взяв у полон західніше Зеленого Гаю та розстріляв. Для розуміння масштабу хаосу, позавчора в тилу в одній з посадок кацапська диверсійна група взяла в полон і розстріляла 4 пілотів", - розповідають у DeepState.

"Через суспільний резонанс, який виник, до цих подій залучені правоохоронні органи та військовий омбудсмен, які мають оцінку ситуації та визначать реальні обставини подій", - резюмували "осінтери".

Як повідомлялося раніше у цей день, окупанти просунулися у Запорізькі області – окупували Зелений Гай, а також просунувся поблизу Високого та Яблукового.

Теги: #гуляйпільський_напрямок #deepstate

