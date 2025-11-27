Інтерфакс-Україна
Події
16:06 27.11.2025

На гуляйпільському напрямку під час перегрупування один із підрозділів неузгоджено відійшов із позицій, ворог зайшов у фланг Сил оборони - Волошин

Фото: https://www.facebook.com/marektv

У Запорізькій області біля Гуляйполя один із українських підрозділів неузгоджено відійшов із займаних позицій, ворог скористався цим і зайшов у фланг Сил оборони. Після боїв декілька українських військових вважаються безвісти зниклими.

Про це у коментарі агентству "Інтерфакс-Україна" повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Задля збереження особового складу та більш ефективної оборони Гуляйполя проводилося перегрупування і переформатування оборонної побудови наших військ. Проте один із підрозділів неузгоджено відійшов із займаних позицій. Тим самим він оголив один із флангів нашої оперативної побудови в цьому районі і особовий склад суміжного підрозділу опинився без прикриття. Противник, скориставшись цією ситуацією та складними погодними умовами, зайшов у фланг Сил оборони", - заявив речник.

Він повідомив, що відбулись бойові зіткнення, і внаслідок цього декілька наших військовослужбовців вважаються зниклими безвісти.

"Інформація, що там відбулось насправді, на даний час уточнюється і перевіряється", - сказав Волошин.

Він наголосив, що у випадку, якщо підтвердиться скоєння російськими військовими воєнного злочину, з порушенням Женевської конвенції, то Україна звернеться у відповідні правозахисні і судові органи щодо покарання винних.

"Сили оборони України попри все продовжують стримувати ворога і роблять усе, аби не соромно було перед полеглими побратимами та власною гідністю", - підкреслили у ЗСУ.

Речник наголосив, що командуванням Сил оборони півдня було вчасно вжиті необхідні заходи для покращення оборонної ситуації на гуляйпільському напрямку, зокрема введення резервів.

Раніше військово-аналітичний проєкт DeepState повідомив, що завдяки успішним діям військового командування Сил оборони ворог суттєво уповільнив просування в напрямку Гуляйполя на Запоріжжі.

Також ресурс писав, що окупаційні війська захопили село Зелений Гай у Запорізькій області, і що біля села російські загарбники розстріляли п’ятьох військових Сил оборони.

Теги: #гуляйпільський_напрямок

