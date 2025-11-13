На Гуляйпільському напрямку Сили оборони зупинили просування ворога - речник

Фото: Генштаб ЗСУ

Українські воїни зупинили просування російських окупантів на Гуляйпільському напрямку, заразтривають дії щодо блокування просування ворога, повідомив у коментарі "Інтерфакс-Україна" речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

"Силам оборони України вдалося зупинити просування ворога. Зараз йде блокування його пересування, а також комплексне вогневе ураження ворога. Активно Сили оборони України проводять ударно-пошукові дії, адже противник продовжує інфільтраційні дії, намагається приховано увійти в глибину української оборони" , - розповів речник.

Крім того, за минулу добу зафіксовані стрілецькі бої біля н.п. Солодке, де противник зазнав втрат.

"Ситуація на Гуляйпільському напрямку доволі непроста, як і на Олександрівському та Оріхівському. Противник намагався завести групи закріплення в ті населені пункти, з яких Сили оборони відійшли на більш вигідні позиції. Крім того, противник продовжує активний вогневий вплив на українські позиції", - зазначив Волошин.

Він додав, що за минулу добу зафіксовано понад 400 ворожих артобстрілів із використанням понад 1,5 тис. боєприпасів. Активно противник застосовував дрони-камікадзе (більше 1000 од.).

Речник наголосив, що найбільш активним на півдні залишається Олександрівський напрямок. Там за добу Сили оборони відбили 15 атак на позиції українських військ.

"Противник під час штурму Вербового застосовував і квадроцикли, і баггі", - повідомив Волошин.

На Гуляйпільському напрямку українські воїни відбили шість ворожих атак, а на Оріхівському окупанти п’ять разів намагались атакувати українські позиції.

У Силах оборони півдня України наголосили, що воїни продовжують уражати місця дислокації ворога, його вогневі позиції. За минулу добу ворожі втрати склали приблизно 240 окупантів; 1 танк; 1 комплекс ППО "Бук- М3"; 1 зенітно-ракетний комплекс "Оса"; 4 артилерійські системи; 22 одиниці автомобільної техніки; 2 системи РЕБ; 1 радіолокаційна станція; 1 квадроцикл; 5 мотоциклів; 1 багі; 3 електроскутери; 1 одиниця інженерної техніки; 3 антени зв’язку. Зруйновано 37 укриттів особового складу.