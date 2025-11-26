Дрони-перехоплювачі вже в DOT-Chain Defence - Шмигаль

Фото: https://t.me/Denys_Smyhal

"Агенція оборонних закупівель" Міністерства оборони України додала до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence критично важливий елемент – дрони-перехоплювачі, вже доступні дрони від трьох українських виробників, ще троє будуть законтрактовані найближчим часом, повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

""Агенція оборонних закупівель" Міноборони додала до маркетплейсу зброї DOT-Chain Defence критично важливий елемент – дрони-перехоплювачі. Це спеціальні безпілотники, призначені для ефективної боротьби з ворожими розвідувальними та ударними БпЛА. Вони посилять нашу ППО на тактичному рівні", - написав він у телеграм-каналі у середу.

Шмигаль зазначив, що відтепер підрозділи можуть за державні кошти та без зайвих погоджень самостійно обирати та замовляти необхідні їм засоби безпосередньо через ІТ-систему. "Це принцип автономії та довіри", - наголосив він.

За його словами, у маркетплейсі вже доступні дрони від трьох українських виробників, а ще троє будуть законтрактовані найближчим часом.