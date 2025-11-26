Роботи з ліквідації наслідків масованого ворожого обстрілу Запоріжжя вночі завершені - ДСНС

Фото: https://t.me/dsns_telegram

У Запоріжжі завершили роботи з ліквідації наслідків масованого російського обстрілу в ніч проти середи, 26 листопада, повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Як повідомляє ДСНС у телеграм-каналі у середу вранці, за підсумками рятувальної операції постраждали 19 людей, врятовано 10 осіб. Психологи ДСНС надали допомогу 61 людині, в тому числі 2 дітям. На місцях працювали 103 рятувальники та 21 одиниця техніки ДСНС. Наразі тривають відновлювальні роботи.

Як повідомлялося, через масовану атаку дронами у ніч на 26 листопада у місті зафіксовано значні руйнування житлової інфраструктури та кілька осередків масштабних пожеж. За словами очільника Запорізької ОВА Івана Федорова, частину дронів українська ППО збила, однак удари спричинили суттєві пошкодження. Пошкоджено 31 багатоповерхівку та 20 приватних будинків. Пʼять багатоповерхівок постраждали найбільше - через масштабні пожежі, що розгорілися після влучань. Окремо зафіксовано удар по гуртожитку університету, де в цей час перебували люди. Наразі у місті залишаються без електропостачання 358 абонентів, без газопостачання — 201 мешканець.