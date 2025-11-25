Зеленський закликав учасників Коаліції охочих розробити працездатну рамку для розгортання сил стримування в Україні

Фото: https://www.president.gov.ua/

Поки Росія не зробить реальних кроків до зменшення бойової активності необхідно не припиняти підтримку України, зокрема зміцнювати ППО, зберігати санкції проти РФ і розробити працездатну рамку для розгортання Коаліцією охочих сил стримування в Україні шляхом підписання відповідного меморандуму, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Щодня Росія забирає життя українців. Буквально минулої ночі – дякую за ваші теплі слова та слова підтримки, друзі, – тож минулої ночі відбулася ще одна масована атака на нашу країну. Тому ми не можемо розслаблятися чи забувати, що Україні все ще потрібна оборонна підтримка, безпекова підтримка, підтримка нашої стійкості – щодня", - сказав Зеленський під час звернення до учасників засідання Коаліції охочих.

Він додав, що поки Росія не зробить реальних кроків до зменшення бойової активності, які б чітко показали, що вона серйозно налаштована припинити цю загарбницьку війну, "ми не маємо права припиняти роботу на підтримку України, на підтримку нашого народу, на підтримку нашої колективної безпеки".

"Ми маємо захищати життя, зміцнювати протиповітряну оборону й утримувати лінію фронту, зберігати санкції проти Росії, нарешті спрямувати заморожені російські активи на посилення захисту України та, нарешті, розробити працездатну рамку для розгортання Коаліцією охочих сил стримування в Україні шляхом підписання відповідного меморандуму", - наголосив президент.

За його словами, також Україна має рамку, яка була розроблена в Женеві. Українська сторона готова рухатися вперед разом із США, Європою, і з усіма партнерами, які мають сили й можливості допомогти.

"І я готовий зустрітися з президентом Трампом – є чутливі моменти для обговорення, вони все ще є, і ми вважаємо, що участь європейських лідерів може бути корисною. І обговорімо сьогодні деякі ключові питання в закритому форматі", - зазначив Зеленський.