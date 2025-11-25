Інтерфакс-Україна
Події
17:39 25.11.2025

Україну обрано до Виконавчої ради ОЗХЗ на 2026–2028 рр.

1 хв читати

Україну, Словаччину та Словенію було обрано до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї на 2026–2028 роки, тоді як Росія зазнала поразки – уже втретє поспіль, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

"Попри всі спроби держави-агресора, держави-учасниці зробили чіткий вибір: системний порушник Конвенції про заборону хімічної зброї не може впливати на керівний орган ОЗХЗ", – написав Сибіга в соцмережі Х.

Він наголосив, що за дорученням президента Володимира Зеленського українська дипломатія працювала 24/7 разом із партнерами, щоб забезпечити цей результат.

"Сьогоднішня перемога – це не лише честь, але й важливий інструмент для забезпечення належного та своєчасного реагування на хімічні загрози, що походять від російської агресії проти України. Ми й надалі працюватимемо над тим, щоб міжнародне право дотримувалося, а світ залишався захищеним від загрози хімічної зброї", – резюмував міністр.

Теги: #виконавча_рада #сибіга

