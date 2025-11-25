Україну обрано до Виконавчої ради ОЗХЗ на 2026–2028 рр.
Україну, Словаччину та Словенію було обрано до Виконавчої ради Організації із заборони хімічної зброї на 2026–2028 роки, тоді як Росія зазнала поразки – уже втретє поспіль, повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
"Попри всі спроби держави-агресора, держави-учасниці зробили чіткий вибір: системний порушник Конвенції про заборону хімічної зброї не може впливати на керівний орган ОЗХЗ", – написав Сибіга в соцмережі Х.
Він наголосив, що за дорученням президента Володимира Зеленського українська дипломатія працювала 24/7 разом із партнерами, щоб забезпечити цей результат.
"Сьогоднішня перемога – це не лише честь, але й важливий інструмент для забезпечення належного та своєчасного реагування на хімічні загрози, що походять від російської агресії проти України. Ми й надалі працюватимемо над тим, щоб міжнародне право дотримувалося, а світ залишався захищеним від загрози хімічної зброї", – резюмував міністр.