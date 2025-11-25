Інтерфакс-Україна
17:18 25.11.2025

Білий дім: є кілька делікатних, але не нездоланних деталей, які потребуватимуть подальших переговорів між Україною, РФ та США

Прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заявила про великий прогрес на шляху до мирної угоди, зазначивши про необхідність врегулювання "кількох делікатних, але не нездоланних деталей".

"Протягом минулого тижня Сполучені Штати досягли величезного прогресу на шляху до мирної угоди, запросивши Україну та Росію за стіл переговорів. Є кілька делікатних, але не нездоланних деталей, які необхідно врегулювати та які вимагатимуть подальших переговорів між Україною, Росією та США", - написала вона у соцмережі Х.

Раніше у вівторок секретар Ради національної безпеки і оборони України Рустем Умєров заявив про продуктивні та конструктивні зустрічі в Женеві між українською та американською делегаціями. Умєров наголосив, що делегації досягли спільного розуміння щодо ключових умов угоди, обговорених у Женеві. Тепер, за його словами, українська сторінка розраховує на підтримку європейських партнерів у подальших кроках.

Секретар РНБО повідомив, що Україна очікує на організацію візиту президента України до США "у найближчу можливу дату в листопаді, щоб завершити фінальні етапи та досягти домовленості з президентом Трампом".

Теги: #мирна_угода #левітт #білий_дім

