Зеленський: росіяни застосували 22 ракети різних типів та понад 460 дронів, відомо, що чотири дрони залетіли до Молдови та Румунії

Фото: https://www.facebook.com/DSNS.GOV.UA

Російські окупаційні війська минулої ночі застосували 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, та понад 460 дронів, із яких більшість – російсько-іранські шахеди; відомо, що чотири дрони залетіли до Молдови та Румунії, є точний час прольотів, повідомив президент України Володимир Зеленський.

За словами президента, росіяни били по Києву та області, по Дніпровщині, Харківщині, Чернігівщині та Черкащині. "Головні цілі – енергетика і все, що забезпечує нормальне життя", - написав він у телеграм-каналі у вівторок вранці

"Загалом росіяни застосували 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, та понад 460 дронів, із яких більшість – російсько-іранські шахеди. Відомо, що чотири дрони вилетіли до наших сусідів – Молдови та Румунії, є точний час прольотів", - наголосив він.

"Саме тому всі партнери мають не забувати, що кожного дня потрібно рятувати життя. Зброя та ППО – важливі, так само як важливий санкційний тиск на агресора. Не можна робити жодних пауз у допомозі. Ключове зараз – щоб усі партнери разом, спільними зусиллями рухались до дипломатії. Тиск на Росію обов’язково має спрацювати. Дякую всім, хто з Україною", наголосив очільник Української держави..

За його словами, у Києві на місцях російських ударів працюють рятувальники. "Основний російський удар уночі був по столиці та області, і в місті є багато пошкоджень житлових будинків та цивільної інфраструктури. Станом на зараз відомо про тринадцять поранених і, на жаль, шістьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є руйнування на Одещині: були удари по портах, по продовольству та інфраструктурі – жодного військового сенсу", - зазначив президент Зеленський.

За інформацією Офісу генпрокурора у Київі внаслідок комбінованої атаки на столицю із застосуванням ракет та дронів станом на 9 ранку загинуло 6 людей, понад 10 постраждали.

Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Святошинському районах.

У Дніпровському районі внаслідок влучання на рівні 7-9 поверхів сталася пожежа у будинку, загинули двоє людей.

У Святошинському районі внаслідок влучання в логістичний центр однієї з торгівельних мереж загинуло четверо людей.

У Печерському районі також у вогні опинилися квартири багатоповерхового будинку.

У Дніпровському районі пошкоджено паркувальний майданчик маршрутних таксі.

У Дарницькому районі пошкоджено будівлю вокзалу.

Ворог, зазначає ОГП завдав чергового масованого удару по населених пунктах Київської області, спричинивши нові руйнування та людські втрати.

У Білоцерківському районі, у м. Біла Церква пошкоджено багатоквартирний будинок. Рятувальники евакуювали 46 мешканців із підвалу та під’їздів.

Постраждали 8 людей, серед них дитина 2011 р.н. Одна людина загинула.

Унаслідок удару також пошкоджено ще чотири житлові будинки та автомобіль.

У Вишгородському районі пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду.

Внаслідок нічних атак РФ ударними дронами по Одесі та Одеському району травмовано шестеро людей, серед них двоє 13-річних хлопчиків. Постраждали також дві 24-річні жінки, 40-річний і 80-річний чоловіки. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, дорожнє покриття та зупинку громадського транспорту.

На Харківщині Ворожі ударні безпілотники атакували обʼєкти залізничної та критичної інфраструктур. Без постраждалих.