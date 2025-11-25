Зеленський: росіяни застосували 22 ракети різних типів та понад 460 дронів, відомо, що чотири дрони залетіли до Молдови та Румунії
Російські окупаційні війська минулої ночі застосували 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, та понад 460 дронів, із яких більшість – російсько-іранські шахеди; відомо, що чотири дрони залетіли до Молдови та Румунії, є точний час прольотів, повідомив президент України Володимир Зеленський.
За словами президента, росіяни били по Києву та області, по Дніпровщині, Харківщині, Чернігівщині та Черкащині. "Головні цілі – енергетика і все, що забезпечує нормальне життя", - написав він у телеграм-каналі у вівторок вранці
"Загалом росіяни застосували 22 ракети різних типів, зокрема аеробалістичні, та понад 460 дронів, із яких більшість – російсько-іранські шахеди. Відомо, що чотири дрони вилетіли до наших сусідів – Молдови та Румунії, є точний час прольотів", - наголосив він.
"Саме тому всі партнери мають не забувати, що кожного дня потрібно рятувати життя. Зброя та ППО – важливі, так само як важливий санкційний тиск на агресора. Не можна робити жодних пауз у допомозі. Ключове зараз – щоб усі партнери разом, спільними зусиллями рухались до дипломатії. Тиск на Росію обов’язково має спрацювати. Дякую всім, хто з Україною", наголосив очільник Української держави..
За його словами, у Києві на місцях російських ударів працюють рятувальники. "Основний російський удар уночі був по столиці та області, і в місті є багато пошкоджень житлових будинків та цивільної інфраструктури. Станом на зараз відомо про тринадцять поранених і, на жаль, шістьох загиблих людей. Мої співчуття всім рідним та близьким. Є руйнування на Одещині: були удари по портах, по продовольству та інфраструктурі – жодного військового сенсу", - зазначив президент Зеленський.
За інформацією Офісу генпрокурора у Київі внаслідок комбінованої атаки на столицю із застосуванням ракет та дронів станом на 9 ранку загинуло 6 людей, понад 10 постраждали.
Пошкоджено житлові будинки та цивільну інфраструктуру у Голосіївському, Дарницькому, Деснянському, Дніпровському, Печерському та Святошинському районах.
У Дніпровському районі внаслідок влучання на рівні 7-9 поверхів сталася пожежа у будинку, загинули двоє людей.
У Святошинському районі внаслідок влучання в логістичний центр однієї з торгівельних мереж загинуло четверо людей.
У Печерському районі також у вогні опинилися квартири багатоповерхового будинку.
У Дніпровському районі пошкоджено паркувальний майданчик маршрутних таксі.
У Дарницькому районі пошкоджено будівлю вокзалу.
Ворог, зазначає ОГП завдав чергового масованого удару по населених пунктах Київської області, спричинивши нові руйнування та людські втрати.
У Білоцерківському районі, у м. Біла Церква пошкоджено багатоквартирний будинок. Рятувальники евакуювали 46 мешканців із підвалу та під’їздів.
Постраждали 8 людей, серед них дитина 2011 р.н. Одна людина загинула.
Унаслідок удару також пошкоджено ще чотири житлові будинки та автомобіль.
У Вишгородському районі пошкоджено приватний житловий будинок та господарську споруду.
Внаслідок нічних атак РФ ударними дронами по Одесі та Одеському району травмовано шестеро людей, серед них двоє 13-річних хлопчиків. Постраждали також дві 24-річні жінки, 40-річний і 80-річний чоловіки. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури, дорожнє покриття та зупинку громадського транспорту.
На Харківщині Ворожі ударні безпілотники атакували обʼєкти залізничної та критичної інфраструктур. Без постраждалих.