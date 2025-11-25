У Києві фіксують перебої з енерго- та водопостачанням - мер
У деяких районах Києва фіксують перебої з енерго- та водопостачанням, повідомив мер міста Віталій Кличко.
"У деяких районах столиці перебої з енерго- та водопостачанням", - написав він у телеграмі.
Ворожа атака на Київ триває.
Кличко також повідомив, що ворожі безпілотники зафіксовані в Оболонському районі, а очільник київської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про перші наслідки ворожої атаки в Дарницькому районі.
Також Ткаченко повідомив про те, що в Печерському районі, попередньо, постраждав багатоквартирний житловий будинок. Деталі зʼясовують.
