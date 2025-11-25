Інтерфакс-Україна
Події
01:50 25.11.2025

У Києві фіксують перебої з енерго- та водопостачанням - мер

1 хв читати

У деяких районах Києва фіксують перебої з енерго- та водопостачанням, повідомив мер міста Віталій Кличко.

"У деяких районах столиці перебої з енерго- та водопостачанням", - написав він у телеграмі.

Ворожа атака на Київ триває.

Кличко також повідомив, що ворожі безпілотники зафіксовані в Оболонському районі, а очільник київської військової адміністрації Тимур Ткаченко повідомив про перші наслідки ворожої атаки в Дарницькому районі.

Також Ткаченко повідомив про те, що в Печерському районі, попередньо, постраждав багатоквартирний житловий будинок. Деталі зʼясовують.

Джерела: https://t.me/vitaliy_klitschko/5727

https://t.me/vitaliy_klitschko/5726

https://t.me/tkachenkotymur/2023

https://t.me/tkachenkotymur/2025

Теги: #київ #ворожа #атака

