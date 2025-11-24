Трамп обговорив з Сі війну в Україні та домовився про обмін державними візитами

Фото: https://www.bloomberg.com

Президент США Дональд Трамп провів телефонну розмову з лідером Китаю Сі Цзіньпіном під час якої обговорили, зокрема, війну в Україні, питання зовнішньоекономічних відносин та домовились про обмін державними візитими.

"Я щойно мав дуже хорошу телефонну розмову з президентом Китаю Сі Цзіньпіном. Ми обговорили багато тем, включаючи Україну/Росію, фентаніл, сою та інші сільськогосподарські продукти тощо. Ми уклали хорошу і дуже важливу угоду для наших чудових фермерів — і ситуація буде тільки поліпшуватися. Наші відносини з Китаєм надзвичайно міцні! Ця розмова була продовженням нашої надзвичайно успішної зустрічі в Південній Кореї три тижні тому. З того часу обидві сторони досягли значного прогресу в дотриманні наших угод", - написав Трамп у соціальній мережи Truth social у понеділок.

Трамп зазначив, що Сі Цзіньпін відвідає з державний візитом Сполучені Штати "пізніше цього року", а він поїде до Китаю у квітні 2026 року.

"Президент Сі запросив мене відвідати Пекін у квітні, на що я погодився, і я відповів взаємністю, запросивши його в якості гостя на державний візит до США пізніше цього року. Ми погодилися, що важливо часто спілкуватися, і я з нетерпінням чекаю на це", - написав Трамп.

Як повідомлялось, 24 листопада 2025 року голова КНР Сі Цзіньпін провів телефонну розмову з президентом США Дональдом Трампом, повідомила пресслужба Міністерства закордонних справ (МЗС) КНР.

Зазначено, що Трамп та Сі Цзіньпін обговорювали війну в Україні. "Два президенти також обговорили кризу в Україні. Президент Сі наголосив на підтримці Китаєм усіх зусиль, що сприяють миру, та висловив сподівання, що різні сторони скоротять свої розбіжності, досягнуть справедливої, міцної та обов'язкової мирної угоди якомога швидше та вирішать кризу в її корінних причинах", - зазначено у документі.