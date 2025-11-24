Інтерфакс-Україна
Події
18:16 24.11.2025

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення від 0,5 до 2,5 черг проти 0,5-3 черг у понеділок

1 хв читати
НЕК "Укренерго" повідомила про застосування 25 листопада заходів обмеження споживання в усіх регіонах України.

"Причина запровадження обмежень – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти", - зазначив системний оператор.

Час і обсяг застосування обмежень будуть наступними: графіки погодинних відключень - з 00:00 до 23:59 обсягом від 0,5 до 2,5 черг; графіки обмеження потужності для промислових споживачів - з 00:00 до 23:59.

У понеділок компанія застосовувала погодинні відключення обсягом від 0,5 до 3 черг.

Теги: #обмеження #укренерго #електроенергія

