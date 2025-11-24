Комітет Ради звернеться до СБУ та Кабміну щодо повернення державі переданих до ЗАТ "Лукор" активів "Оріани"

Фото: https://tinyurl.com

Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради готує звернення до Служба безпеки України (СБУ) та Кабінету Міністрів щодо повернення державі активів ЗАТ "Оріана" (Калуш Івано-Франківської обл.), які передали ЗАТ "Лукор", повідомив заступник голови комітету Олексій Мовчан.

"Комітет готує звернення до Служба безпеки України та Кабінету Міністрів щодо повернення вкрадених активів "Оріани" та запуску процедури банкрутства підприємства як альтернативного механізму приватизації. Для держави це теж вигідно, бо вона є основним кредитором", - написав він у Facebook по результатах наради з Фондом держмайна, Антимонопольним комітетом та Мінекономіки.

Мовчан нагадав, що активи заводу фактично були вкрадені у держави пов’язаними з росіянами власниками.

"Це реальні гроші та реальні активи, які повинні бути повернуті Україні", - наголосив вІн.

Разом з тим він підкреслив, що "Оріана" (частка держави – 99,9988%) володіє активами вартістю близько 350 млн грн і має понад 7 млрд грн боргів.

"Чому так сталося? На початку 2000-х підприємство взяло кредит під державні гарантії для побудови спільного із росіянами заводу "Лукор" ("Лукойл"+"Оріана"). Цим "накачали" завод боргами і не повернули їх (…) Але в "Оріани" величезний потенціал — і ми шукаємо шлях, як повернути цей об’єкт у ринок так, щоб він знову працював, платив податки і розвивався ", - пояснив Мовчан.

Як повідомлялося, 2000 року на базі "Оріани" спільно з ТОВ "Лукойл-Нафтохім", підконтрольним російському олігарху Вагіту Алекперову, було створено ЗАТ "Лукор", до якого передали більшу частину активів підприємства під зобов'язання, зокрема погасити кредит "Оріани" EUR170 млн. Однак його не погасили, а потім активи "Лукора" передали новій юрособі з російськими бенефіціарами - ТОВ "Карпатнафтохім", після чого держава взагалі втратила контроль над підприємством.

У жовтні 2022 року активи ТОВ "Карпатнафтохім" було заарештовано за рішенням суду та передано до управління АРМА.

АТ "Оріана", яке на початку 90-х років минулого століття було лідером української хімічної промисловості, перебуває в процедурі банкрутства з 2002 року. В 2018 році компанію внесли до переліку підприємств великої приватизації.