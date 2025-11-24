Інтерфакс-Україна
Події
17:57 24.11.2025

Комітет Ради звернеться до СБУ та Кабміну щодо повернення державі переданих до ЗАТ "Лукор" активів "Оріани"

2 хв читати
Комітет Ради звернеться до СБУ та Кабміну щодо повернення державі переданих до ЗАТ "Лукор" активів "Оріани"
Фото: https://tinyurl.com

Комітет з питань економічного розвитку Верховної Ради готує звернення до Служба безпеки України (СБУ) та Кабінету Міністрів щодо повернення державі активів ЗАТ "Оріана" (Калуш Івано-Франківської обл.), які передали ЗАТ "Лукор", повідомив заступник голови комітету Олексій Мовчан.

"Комітет готує звернення до Служба безпеки України та Кабінету Міністрів щодо повернення вкрадених активів "Оріани" та запуску процедури банкрутства підприємства як альтернативного механізму приватизації. Для держави це теж вигідно, бо вона є основним кредитором", - написав він у Facebook по результатах наради з Фондом держмайна, Антимонопольним комітетом та Мінекономіки.

Мовчан нагадав, що активи заводу фактично були вкрадені у держави пов’язаними з росіянами власниками.

"Це реальні гроші та реальні активи, які повинні бути повернуті Україні", - наголосив вІн.

Разом з тим він підкреслив, що "Оріана" (частка держави – 99,9988%) володіє активами вартістю близько 350 млн грн і має понад 7 млрд грн боргів.

"Чому так сталося? На початку 2000-х підприємство взяло кредит під державні гарантії для побудови спільного із росіянами заводу "Лукор" ("Лукойл"+"Оріана"). Цим "накачали" завод боргами і не повернули їх (…) Але в "Оріани" величезний потенціал — і ми шукаємо шлях, як повернути цей об’єкт у ринок так, щоб він знову працював, платив податки і розвивався ", - пояснив Мовчан.

Як повідомлялося, 2000 року на базі "Оріани" спільно з ТОВ "Лукойл-Нафтохім", підконтрольним російському олігарху Вагіту Алекперову, було створено ЗАТ "Лукор", до якого передали більшу частину активів підприємства під зобов'язання, зокрема погасити кредит "Оріани" EUR170 млн. Однак його не погасили, а потім активи "Лукора" передали новій юрособі з російськими бенефіціарами - ТОВ "Карпатнафтохім", після чого держава взагалі втратила контроль над підприємством.

У жовтні 2022 року активи ТОВ "Карпатнафтохім" було заарештовано за рішенням суду та передано до управління АРМА.

АТ "Оріана", яке на початку 90-х років минулого століття було лідером української хімічної промисловості, перебуває в процедурі банкрутства з 2002 року. В 2018 році компанію внесли до переліку підприємств великої приватизації.

Теги: #кабмін #мовчан #сбу

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:36 24.11.2025
Інформація про нібито підготовку підозри Арахамії чи керівнику САП не відповідає дійсності – СБУ

Інформація про нібито підготовку підозри Арахамії чи керівнику САП не відповідає дійсності – СБУ

17:27 23.11.2025
Спецпризначенці СБУ завдали удару по окупантах у Покровську та на ТОТ

Спецпризначенці СБУ завдали удару по окупантах у Покровську та на ТОТ

15:41 22.11.2025
Уряд призначив нового держсекретаря Мінкультури України

Уряд призначив нового держсекретаря Мінкультури України

13:22 21.11.2025
Україна передала Литві російського військового, який катував литовця - СБУ

Україна передала Литві російського військового, який катував литовця - СБУ

11:45 20.11.2025
Кабмін створив Нацраду з гарантій прав дитини

Кабмін створив Нацраду з гарантій прав дитини

19:19 19.11.2025
Кабмін оновив перелік платних послуг в державних та комунальних закладах культури

Кабмін оновив перелік платних послуг в державних та комунальних закладах культури

17:09 19.11.2025
Арахамія: окремі народні депутати мають право на власні позиції, однак ані фракція, ані партія з подібними заявами не виходила

Арахамія: окремі народні депутати мають право на власні позиції, однак ані фракція, ані партія з подібними заявами не виходила

16:24 19.11.2025
СБУ заочно повідомила про підозру головному військовому капелану РФ

СБУ заочно повідомила про підозру головному військовому капелану РФ

13:26 19.11.2025
Окупаційний "губернатор" Запоріжжя Балицький заочно засуджений до довічного ув’язнення - СБУ

Окупаційний "губернатор" Запоріжжя Балицький заочно засуджений до довічного ув’язнення - СБУ

13:26 18.11.2025
Партії "Батьківщина" та "Євросолідарність" закликають до відставки Кабміну і формування коаліційного уряду

Партії "Батьківщина" та "Євросолідарність" закликають до відставки Кабміну і формування коаліційного уряду

ВАЖЛИВЕ

Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

"Укренерго" анонсувало на вівторок цілодобові відключення від 0,5 до 2,5 черг проти 0,5-3 черг у понеділок

На Херсонщині через ворожі обстріли загинули троє людей, ще троє дістали поранень, серед них - неповнолітній

Плану з 28 пунктів у тому вигляді, в якому його всі бачили, більше не існує - радник глави ОП

ОСТАННЄ

До України з ТОТ повернули 22-річного хлопця

Польща провела успішні випробування власної суборбітальної ракети

Кількість евакуйованих з прифронтових територій за минулий тиждень становить 2 тис. осіб

Україна отримала від Банку розвитку Ради Європи ще EUR100 млн кредиту на підтримку ВПО

Організовуються додаткові логістичні шляхи до Покровська та Мирнограда - УВ "Схід"

Сі провів телефонну розмову з Трампом

"ДТЕК" за тиждень відновив електрозабезпечення майже 800 тис. абонентів у трьох областях

Свириденко разом із депутатами фракції більшості узгодить кандидатури на посади міністрів юстиції і енергетики – Зеленський

Уряд готує рішення, щоб здешевити природний газ для потреб когенераційних установок - Зеленський

Каллас скликає позачергове неформальне засідання Ради ЄС з питань закордонних справ через ситуацію з "мирним планом" для України

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА