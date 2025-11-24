Інтерфакс-Україна
14:30 24.11.2025

Посіви озимих культур мають шанс гарно перезимувати й дати гарний врожай - Укргідрометцентр

Посіви озимих культур в Україні під врожай-2026 мають всі шанси перезимувати без проблем і дати гарний врожай, повідомила керівник відділу агрометеорології Українського гідрометцентру Тетяна Адаменко.

"Майбутній урожай з великою вірогідністю буде цілим. Аграрії мали бонус від погоди, особливо ті, хто провів пізній посів. У жовтні та особливо в листопаді ми спостерігали аномальне тепло (…) плюс дощі, які прийшли у жовтні та вересні. Вони дали змогу рослинам досягти певних фаз розвитку, які їм допоможуть перезимувати", - сказала вона в рамках дискусії Центру економічних стратегій.

Адаменко зауважила, що зимові ризики для сільгоспкультур ніхто не скасовував. Цілком реально, що серед зими видадуться п'ять-сім днів із сильними морозами, які можуть призвести до певних втрат урожаю.

Крім  того, за її словами, урожайність озимих культур під врожай 2026 року може бути вищою завдяки тому, що в Україні в зимовий період кількість ризиків вимерзання і загибелі посівів є мінімальною з огляду на глобальне потеплення.

"Практично те, що посіяли, після відновлення вегетація і складе урожай майбутнього року, тобто втрат зимових у нас особливо не буде", - запевнила представник Укргідрометцентру.

