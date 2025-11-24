Інтерфакс-Україна
Події
14:01 24.11.2025

В Єврокомісії позитивно оцінюють прогрес в переговорах щодо "мирного плану" для України, запропонованого Трампом

В Європейській комісії назвали "конструктивним прогресом" переговори щодо "мирного плану" для України, запропонованого президентом США Дональдом Трампом, які відбулися в неділю у Женеві за участю США, України та європейців.

Це випливає зі слів, які були сказані у понеділок в Брюсселі на брифінгу головним речником Європейської комісії Паулою Піньйо, відповідаючи на запитання журналістів.

"Дозвольте мені ще раз зазначити, що сильна та скоординована європейська взаємодія призвела до конструктивного прогресу в переговорах щодо мирного плану для України протягом останніх годин та вчора. Це включало європейську присутність під час переговорів з Україною та США в Женеві, зокрема, за участю представників ЄС та Комісії. І, як ми чітко зазначили, і я посилаюся на заяву президента фон дер Ляєн учора з цього ж питання, де президент чітко дала зрозуміти, що центральна роль Європейського Союзу у забезпеченні міцного та справедливого миру для України, має бути повністю відображена в будь-якому надійному плані. І саме тому ми також дуже вітаємо спільну заяву України та США, яка була представлена вчора після обговорень", - сказала вона.

Відповідаючи на запитання щодо "червоних ліній" для ЄС, зокрема у питанні щодо можливого обмеження збройних сил України, Піньйо знову звернулася до заяви фон дер Ляєн. "Вви згадали один з елементів, який президент фон дер Ляєн також згадала у своїй заяві. Вона згадала про деякі основні елементи, необхідні для справедливого та міцного миру та для суверенітету України. По-перше, кордони не можна змінювати силою. Тож ми говоримо про територіальну цілісність. По-друге, жодних обмежень для українських збройних сил, що зробить Україну вразливою до майбутніх нападів, тим самим підриваючи європейську безпеку. Президент фон дер Ляєн також зазначила, що центральну роль Європейського Союзу у забезпеченні миру в Україні необхідно повністю врахувати. І останнє, але не менш важливе, і особисто для Президента фон дер Ляєн велике значення має повернення кожної викраденої дитини, яку дійсно потрібно повернути", - нагадала головний речник суть заяви президента Єврокомісії.

Піньйо також вказала і на те, що президент фон дер Ляєн неодноразово зазначала і повторювала протягом останніх днів, нічого про Україну без України.

Відповідаючи на запитання щодо європейських пропозицій до мирного плану для України, речник Єврокомісії зауважила, що в ЄС "не говорять про контрпропозиції". "Важливо те, який зміст цього мирного плану і чи може він ефективно призвести до справедливого та тривалого миру в Україні. І саме тут ми відіграємо конструктивну роль у дискусіях з Україною та США. Ми не будемо вдаватися в подробиці цих дискусій, але, як було сказано, деякі принципи, які президент фон дер Ляєн окреслила вчора, вже окреслюють ключові принципи, які необхідно відобразити в будь-якому мирному плані", - пояснила вона.

Коментуючи ситуацію щодо іммобілізованих російських активів, які Єврокомісія запропонувала зробити основою для подальшої фінансової підтримки України на 2026-2027 роки, Піньйо підтвердила, що робота над цим питанням триває. "І зараз це стає ще більш актуальним, враховуючи цей контекст", - зауважила вона.

Щодо критичної позиції, яку у цьому зв’язку вже висловили Угорщина та Словаччина, речник Єврокомісії наголосила, що в ЄС завжди прагнуть досягти консенсусу та працюють над ним. "Ми завжди прагнемо до рішень, які підтримують усі 27 держав-членів. Саме так ми сильніші. Саме так ми маємо єдину позицію з такого ключового питання, як мир в Україні та безпека Європи. Тож, в ідеалі, ми хотіли б мати можливість розраховувати на підтримку 27 держав-членів, але ми бачимо, що іноді це неможливо. Ми намагатимемося зробити все можливе, щоб це не стало перешкодою для просування з такого критичного питання", - наголосила Піньйо.

Теги: #єврокомісія

