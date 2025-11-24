Внаслідок атаки російських БпЛА пошкоджено будівлю УЧХ на Чернігівщині

Фото: https://www.facebook.com/RedCrossUkraine

У результаті атаки російських БпЛА пошкоджено будівлю Корюківської філії Чернігівської обласної організації Українського Червоного Хреста (УЧХ).

"У ніч на 23 листопада внаслідок влучання російських БпЛА по Центру дитячої творчості в м. Корюківка, постраждали й навколишні будинки: вибиті вікна, пошкоджені фасади. Також пошкоджень зазнала будівля Корюківської філії Чернігівської обласної організації Українського Червоного Хреста. Ніхто зі співробітників та волонтерів не постраждав. Ударною хвилею вибило вікна, двері та пошкоджено приміщення офісу", - повідомив УЧХ у Фейсбуці у понеділок.

Після атаки ворожих БпЛА загін швидкого реагування спільно з волонтерами та співробітниками Корюківської філії УЧХ оперативно виїхав на місце події. Людям надали все необхідне для тимчасового ремонту (брезент, OSB-плити), а також набори реагування на надзвичайні ситуації та ковдри.

В УЧХ нагадали, що напади на співробітників та установи Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця є грубим порушенням міжнародного гуманітарного права та кваліфікуються як воєнні злочини.