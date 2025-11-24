Кошта поговорив із Зеленським: Єдина та скоординована позиція ЄС є ключовою для успішного результату мирних переговорів для України та Європи

Фото: https://x.com/antoniocostapm

Президент Європейської Ради Антоніу Кошта обговорив із президентом України Володимиром Зеленським ситуацію щодо мирних зусиль напередодні неформальної зустрічі лідерів ЄС.

"Поспілкувався з Володимиром Зеленським напередодні сьогоднішньої неформальної зустрічі лідерів ЄС щодо мирних зусиль в Україні, аби отримати його оцінку ситуації", - написав Кошта у соцмережі Х.

Він наголосив, що "єдина та скоординована позиція ЄС є ключовою для забезпечення успішного результату мирних переговорів – як для України, так і для Європи".