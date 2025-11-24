Зеленський після розмови зі Стуббом: Кожна спільна дія з нашими партнерами повинна бути ретельно продумана, рішення мають бути реалістичними

Фото: https://t.me/V_Zelenskiy_official

Президент України Володимир Зеленський подякував президенту Фінляндії Александеру Стуббу за підтримку у процесі досягнення миру в Україні, наголосивши важливість того, "щоб кожна спільна дія з нашими партнерами була ретельно продумана", а рішення реалістичними та такими, "щоб забезпечити тривалий мир і гарантовану безпеку".

Про це Зеленський написав у соціальній мережі Х за підсумками розмови зі Стуббом вранці у понеділок.

"Дякую за вашу підтримку. Наразі надзвичайно важливо, щоб кожна спільна дія з нашими партнерами була ретельно продумана. Усі рішення мають бути реалістичними, щоб забезпечити тривалий мир і гарантовану безпеку", - написав Зеленський.

За його словами, сторони "дуже добре" координують спільні дії. "І я ціную поради та думки, якими ми ділимося. Разом ми неодмінно захистимо наші спільні інтереси та наших громадян".

Як повідомлялося раніше у цей день, президенти Фінляндії та України провели розмову вранці, за підсумками якої Стубб зазначив, що переговори у Женеві "стали кроком вперед, але все ще залишаються важливі питання, які необхідно вирішити. "Будь-яке рішення, що належить до компетенції ЄС або НАТО, буде обговорено та прийнято членами ЄС та НАТО в окремому порядку", - додав він.