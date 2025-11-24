Поромному комплексу "Орлівка" на відновлення після обстрілу РФ потрібно від кількох днів до кількох тижнів

Поромний комплекс "Орлівка", який призупинив роботу після масового обстрілу ворожими шахедами в ніч з 21 на 22 листопада, потребує від кількох днів до кількох тижнів на відновлення роботи, йдеться у його повідомлені у Facebook.

"Для відновлення інфраструктури і особливо комунікацій необхідні суттєві матеріальні та трудові русурси. Але найголовніше на ці роботи потрібен час, який для нас зараз є головним фактором, тому що для відновлення інфраструктури знадобиться від кількох днів до декількох тижнів!" – зазначив комплекс.

За його інформацією, в результаті понад 20 прильотів на невеличку ділянку інфраструктура зазнала суттєвих пошкоджень.

"У зв'язку з цім, просимо всіх з розумінням ставитися до цієї ситуації та найближчий час обирати для перетинів кордону інші найближчі пункти пропуску", – звернулася до клієнтів команда Поромного комплексу "Орлівка".

Як зазначається на його сайті, перехід Орлівка – Ісакча через Дунай дає прямий та найкоротший шлях з України до країн Південної Європи та Туреччини з економією близько 200 км.

На території комплексу був побудований багатофункціональний, дворівневий причал для постановки річкових поромів з боковим завантаженням. Місткість поромів, які задіяні на лінії становить одноразово до 30 легкових та 6 вантажних автомобілів, даний причал може приймати паром кожні 15 хвилин (5 хвилин на вивантаження і 10 хвилин на завантаження порома). Відповідно, за 10 годин переправа може обслуговувати від 1000 до 1200 одиниць транспорту, зазначено на сайті.

